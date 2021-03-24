Британская королева Елизавета II стала прабабушкой в 10-й раз. У ее внучки Зары Тиндолл в минувшее воскресенье родился сын. Об этом сообщило издание Newsweek.

У Зары и Майка Тиндоллов родился третий ребенок — Лукас Филип Тиндолл. Вес новорожденного малыша составил 3,7 килограмма. Мальчик станет 22-м в очереди наследников престола.

Зара Тиндолл (Филлипс) — дочь британской принцессы Анны. В июле 2011 года Зара вышла замуж за Майка Тиндолла. Он был профессиональным регбистом, но спустя три года после свадьбы объявил о завершении карьеры. Сама же 39-летняя внучка Ее Величества продолжает заниматься конным спортом. На Олимпийских играх в 2012 году, проходивших в Лондоне, Зара завоевала серебряную медаль. Первая дочь в семье Тиндоллов — Миа Грэйс — родилась в 2014 году. Вторая девочка родилась в 2018 году — Лена Элизабет. О том, что пара ожидает третьего ребенка, стало известно в декабре 2020 года.

Внук Елизаветы II принц Гарри ранее устроился на работу в Кремниевой долине. Герцог Сассекский получил одну из руководящих должностей в стартапе BetterUp, который специализируется на карьерном коучинге и психологическом здоровье.