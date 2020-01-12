Елизавета II созвала совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

По данным телеканала, в понедельник, 13 января в фамильном имении Сэндрингем, помимо королевы, соберутся отец и брат принца Гарри — принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям. Кроме того, на совещании также будет присутствовать сам Гарри.

Как уточнило издание, это будет первая встреча старших членов королевской семьи после того, как Гарри и Меган объявили, что они отступят от своих королевских обязанностей, стремясь к финансовой независимости.

Ожидается, что на встречу также может приехать из Канады Меган Маркл, пишет «Газета.ru».

Ранее журналист и телеведущий Том Брэдби заявил, что в решении принца Гарри и Меган виновата вся королевская семья. По его словам супруги обиделись на родных, так как при дворе перестали с ними считаться.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в своем аккаунте в Instagram заявили 8 января, что намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи, а также стать финансово независимыми. В заявлении супругов отмечается, что они планируют жить на две страны: Великобритания и Северная Америка, напоминает ИА Nation News.

Как выяснили СМИ, Меган Маркл уже заключила контракт с компанией Disney на озвучивание персонажей в мультфильмах. Однако этот проект благотворительный и все деньги от него пойдут на пожертвования организации «Слоны без границ».