Елизавета II разрезала торт саблей. От ножа отказалась, ведь «так необычнее»

Королева Великобритании Елизавета II разрезала торт церемониальной саблей на вечере в рамках саммита «Большой семерки» (G7) в графстве Корнуолл. Видео опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.

Меч для правящего монаха принес лорд-лейтенант Корнуолла Эдвард Болито. Адъютант заметил, что для торта есть нож. На это королева возразила ему: «Я знаю, что есть, но так необычнее».

На торжественном разрезании торта в ботаническом саду Корнуолла «Эдем» присутствовали невестка Елизаветы II Камилла Паркер-Боулз и жена ее внука Кейт Миддлтон. Чтобы отрезать кусок десерта до конца, королева воспользоваться помощью герцогини Корнуольской.

Саммит G7 открылся 11 июня в английском городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза. Первая сессия посвящена восстановлению мира после пандемии коронавируса.

В рамках встречи «Большой семерки» Елизавета II ранее отметилась еще одной шуткой. Она обратилась к руководителям стран со словами: «Предполагается, что вы будете выглядеть так, как будто приятно проводить время». На это премьер-министр Великобритании ответил: «Мы приятно проводим время, несмотря на то, как выглядим».

А президент США Джо Байден заблудился на саммите G7 и случайно пришел в один из ресторанов, где сидели посторонние люди. Когда глава государства попытался уйти, его спросили, как проходит саммит «Большой семерки». Американский лидер ответил, что очень хорошо.