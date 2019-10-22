Елизавета II расстроилась из-за слов принца Гарри о брате

«Наказать журналистов»: принц Гарри и Меган Маркл разоблачат слухи о королевской семье Подробнее

Фильм, посвященный путешествию герцога и герцогини Сассекских в Африку, показали 20 октября. В нем супруги рассказали о благотворительности и дипломатической стороне поездки. Еще в кинокартине они поделились своими переживаниями. Меган Маркл впервые прокомментировала отношения между родственниками и чуть не расплакалась. А принц Гарри разоткровенничался и поведал о сложных отношениях с братом. Он признался, что редко видит принца Уильяма, их дороги разошлись.

«На самом деле я знаю, что там действительно глубокая печаль. Очевидно, что все уже никогда не будет прежним. Люди будут обсуждать то, что Гарри сказал об их отношениях. Я думаю, что любому было бы трудно видеть, как член его семьи говорит такое на камеру», — рассказал источник, приближенный к королевской семье.

Королева тоже обеспокоена заявлением внука и его жены. По ее мнению, принц Гарри и Маркл сознательно отдаляются от семьи. Она надеется, что скорый шестинедельный отпуск поможет им изменить свой взгляд.