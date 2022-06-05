Елизавета II рассказала медвежонку Паддингтону, где прячет сэндвичи с мармеладом

Королева Елизавета II в честь платинового юбилея на престоле снялась в ролике с медвежонком Паддингтоном. По сюжету он пришел к ней на аудиенцию в Букингемский дворец.

Ролик показали публике 4 июня на концерте перед королевской резиденцией. Медвежонок Паддингтон — герой популярных книг английского писателя Майкла Бонда. По мотивам произведений в 2014 и 2017 годах были сняты фильмы о его приключениях.

В ролике с Елизаветой II медвежонок сначала повел себя не самым воспитанным образом: выпил почти весь чай прямо из чайника, налив королеве в чашку только пару капель напитка. Затем угодил лапой в десерт, забрызгав лицо дворецкого кремом. Елизавета взирала на происходящее невозмутимо. В конце концов Паддингтон виновато спросил, хочет ли она сэндвич с мармеладом, который у него всегда имеется с собой в шляпе на экстренный случай. Королева в ответ рассказала, что поступает так же. Но сэндвич носит с собой в сумочке.

В апреле Елизавете II исполнилось 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после того, как скончался ее отец Георг VI. Праздничные мероприятия по случаю платинового юбилея правления королевы начались в Великобритании еще в начале года. В июне во всей стране устроили государственные выходные со 2 по 5 июля.