Елизавета II приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II приняла в воскресенье, 13 июня, американского президента Джо Байдена и его супругу Джил в Виндзорском замке. Телеканал Sky News вел трансляцию встречи.

Президент США прибыл в Виндзор на вертолете из Корнуэлла, где завершился саммит «Большой семерки» (G7).

Байдена и его супругу во дворце встречал почетный караул, оркестр специально для гостей сыграл американский гимн. После этого состоялся краткий военный парад и традиционное чаепитие.

Встреча продлилась 40 минут, хотя изначально планировалось, что Елизавета II и Байден пообщаются полчаса.

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите G7. Он прибыл на переговоры вместе с супругой Джилл позже королевы Великобритании Елизаветы II. Согласно королевскому протоколу, на любые мероприятия гости должны приходить раньше членов королевской семьи. Уходить же монархи должны первыми, а гости могут уехать только только после них.

Вместе с Елизаветой II на приеме был принц Уильям, а также Кейт Миддлтон, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз.