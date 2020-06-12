Елизавета II поздравила россиян с национальным праздником

«Ее Величество Королева Елизавета II поздравляет народ России с праздником — Днем России. Мы присоединяемся к поздравлениям», — говорится в сообщении.

Представительница монаршей семьи направила «самые теплые поздравления» по случаю российского национального праздника. Также она передала «наилучшие пожелания народу России», отметила газета «Известия».

Ранее с Днем России граждан поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, этот праздник символизирует «мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции». А председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал родной стране добра и процветания.

День России ежегодно отмечается 12 июня.