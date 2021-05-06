Елизавета II поздравила правнука с двухлетием

Королева Великобритании Елизавета II поздравила своего правнука Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, с днем рождения. Пожелания она оставила в официальном аккаунте семьи монархов в Instagram.

Мальчику исполнилось два года.

«Желаем сегодня Арчи Маунтбаттену-Виндзору очень счастливого двухлетия», — говорится в поздравлении.

К посту прикреплена фотография. Снимок сделан в день, когда принц Гарри и Маркл впервые показали миру своего первенца, отметили «Дни.ру».

Принц Чарльз и его супруга Камилла тоже поздравили Арчи. Дедушка опубликовал в своих соцсетях фотографию с крестин внука.

Ранее Меган Маркл написала детскую книгу «Скамейка» об отношениях между отцами и сыновьями. Издание будет опубликовано 8 июня 2021 года. Книга начиналась как стихотворение, которое герцогиня сочинила для своего супруга в День отца. История рассказывается с точки зрения матери и вертится вокруг любви в семье в современном мире.