Елизавета II после консультации с врачами согласилась пропустить тронную речь в парламенте

Королева Великобритании Елизавета II в этом году не будет участвовать в церемонии официального открытия сессии парламента, сообщил Sky News. Вместо нее традиционную тронную речь зачитает принц Уэльский Чарльз.

Королева Великобритании испытывает эпизодические проблемы с мобильностью, следует из заявления Букингемского дворца. После консультаций с врачами Елизавета II неохотно отказалась от участия в церемонии.

В традиционной речи правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента. Вместо Елизаветы II ее зачитает наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз.

Королева Великобритании пропускала церемонию открытия сессии парламента только дважды за всю историю. Это было в 1959-м и в 1963 году. Причиной была беременность.

Елизавета II ранее уже пропустила пасхальную службу в Виндзоре. Издание The Sun со ссылкой на источники сообщало, что это было связано с болезнью ног, которой страдает королева, однако официальна причина пропуска пасхальной службы Елизаветой II не была озвучена.