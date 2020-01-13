Елизавета II поддержала решение внука начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что 13 января у членов королевской семьи «состоялась очень конструктивная дискуссия о будущем» герцога и герцогини Сассекских.

Я и моя семья полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они исполняли обязанности членов королевской фамилии на постоянной основе. Елизавета II королева Великобритании

По словам монарха, правящая династия «уважает и понимает» желание молодой семьи «вести более независимую жизнь».

При этом королева отметила, что Гарри и Меган «ясно дали понять, что не хотят полагаться на государственные средства». Семью принца, продолжила она, ждет «переходный период», во время которого они будут проводить время в Канаде и Великобритании.

Членам королевской семьи предстоит «решить сложные вопросы, и впереди еще много работы», однако королева «попросила их о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни», сказано в заявлении.

Во встрече приняли участие наследник престола принц Уэльский Чарльз, а также его сыновья — принцы Уильям и Гарри.

8 января Гарри и Меган объявили о решении вести самостоятельную жизнь, отказавшись от привилегий и обязанностей членов королевской семьи. Вскоре после этого Меган улетела в Канаду, к сыну Арчи. В конце 2019 года герцог и герцогиня Сассекские провели в Канаде шесть недель, затем вернулись в Лондон, чтобы объявить о своем решении.