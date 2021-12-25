Елизавета II почтила память принца Филиппа в рождественском послании нации

Рождественское послание королевы Великобритании Елизаветы II в этом году стало очень откровенным. В своем обращении к нации она поделилась своими переживаниями по поводу смерти своего мужа, принца Филиппа. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».

Многие отметили, что рядом с королевой в рамке стояла фотография, сделанная в 2007 году. На ней Елизавета II и принц Филипп праздновали бриллиантовую свадьбу.

«Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему», — заявила королева. Она отметила, что принц Филипп останется ее возлюбленным до конца ее жизни.

Елизавета II подчеркнула, что огонь в его глазах в последние ни его жизни оставался таким же ярким, как в день когда они познакомились.

«Хотя я и моя семья скучаем по нему, но я знаю, что он бы хотел, чтобы наслаждались Рождеством», — добавила королева. Она пояснила, что принц Филипп обладал талантом искать удовольствие в любой ситуации.

Рождественская трансляция — это первая возможность для британцев увидеть королев спустя девять недель после того, как она отменила поездку в Северную Ирландию по состоянию здоровья.

Принц Филипп умер 9 апреля. По традиции в Великобритании на восемь дней объявили траур. Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня.

Похороны принца Филиппа прошли в Виндзоре. Кролева Елизавета II оставила на крышке гроба письмо, подписанное своим детским прозвищем «Лиллибет». Сначала так звал ее отец, король Георг VI, а после замужества так к ней обращался принц Филипп. Гроб погрузили в королевскую усыпальницу. Там он останется до смерти королевы. После останки пары перенесут в отдельный предел, где уже похоронены родители Елизаветы II и ее сестры.