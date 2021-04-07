Елизавета II отозвала девять рыцарских званий из-за мошенничества и педофилии

Королева Великобритании Елизавета II за прошлый год лишила рыцарских званий девять человек, в числе которых те, кто совершили преступления сексуального характера или являются мошенниками, написал The Times.

Среди этих людей продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили за изнасилование и домогательства, приговорив к 23 годам тюрьмы. Помимо прочего, титула лишились экс — помощник Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс. Его признали виновным в двух изнасилованиях. Еще в списке бывший финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани, обличенный в мошенничестве, написал сайт «Политика сегодня».

Накануне впервые за последние пять месяцев королева Елизавета II появилась за пределами Виндзоровского замка. Во время памятной церемонии она колко пошутила по поводу российско-британских отношений.

Королева посетила мемориал на юго-востоке Англии, который установили в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во Второй мировой войне. Во время мероприятия Елизавета спросила у офицера про русских: «Отправили ли реактивные самолеты преследовать русских?».