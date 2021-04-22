Елизавета II отметила 95-летие после похорон мужа

Королева Британии Елизавета II отметила 21 апреля 95-летие. Впервые за долгие годы этот день прошел без ее супруга, принца Филиппа, похороны которого прошли 17 апреля.

Очередной день рождения стал для монарха тяжелым испытанием, написало издание Express.

Елизавета II встретила свой день в Виндзорском замке, оказавшись от публичных мероприятий. Туда она уехала сразу после похорон. Компанию королеве составили ее любимые собаки — дорги Фергус и корги Муик, которых подарил сын Эндрю в феврале. В то время принц Филипп лежал в больнице, поэтому наследник решил купить для матери корги.

Ранее Елизавета II поблагодарила весь мир за дань уважения ее мужу, которая «глубоко тронула» королевскую семью. В день рождения она также обратилась к своим подданным. Королева заявила, что она и ее семья погрузились в «период великой печали», но теперь утешены словами похвалы принцу Филиппу

Герцог Эдинбургский умер в Виндзоре в возрасте 99 лет. Он не дожил до своего 100-летия два месяца.

Внук Елизавет II принц Гарри присутствовал на похоронах деда без своей семьи. Его супруга Меган Маркл осталась дома в США из-за беременности. Наследник престола покинул родину почти сразу после похорон, отметил сайт eg.ru.