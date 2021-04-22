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    22 апреля 2021, 14:00

    Елизавета II отметила 95-летие после похорон мужа

    Алена Макаренко

    Королева Британии Елизавета II отметила 21 апреля 95-летие. Впервые за долгие годы этот день прошел без ее супруга, принца Филиппа, похороны которого прошли 17 апреля.

    Елизавета II отметила 95-летие после похорон мужа

    Очередной день рождения стал для монарха тяжелым испытанием, написало издание Express.

    Елизавета II встретила свой день в Виндзорском замке, оказавшись от публичных мероприятий. Туда она уехала сразу после похорон. Компанию королеве составили ее любимые собаки — дорги Фергус и корги Муик, которых подарил сын Эндрю в феврале. В то время принц Филипп лежал в больнице, поэтому наследник решил купить для матери корги.

    Ранее Елизавета II поблагодарила весь мир за дань уважения ее мужу, которая «глубоко тронула» королевскую семью. В день рождения она также обратилась к своим подданным. Королева заявила, что она и ее семья погрузились в «период великой печали», но теперь утешены словами похвалы принцу Филиппу

    Герцог Эдинбургский умер в Виндзоре в возрасте 99 лет. Он не дожил до своего 100-летия два месяца.

    Внук Елизавет II принц Гарри присутствовал на похоронах деда без своей семьи. Его супруга Меган Маркл осталась дома в США из-за беременности. Наследник престола покинул родину почти сразу после похорон, отметил сайт eg.ru.