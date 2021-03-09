Елизавета II отказалась подписывать заявление о любви и заботе к Меган и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать заранее подготовленное заявление. Официальные лица надеялись, что оно поможет снизить напряжение вокруг скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Об этом написала газета Times.

По данным издания, в тексте заявления говорилось о любви семьи и заботе о герцоге и герцогине Сассекских. По предварительной информации, английской королеве «потребуется больше времени, чтобы обдумать свой ответ». Пока Букингемский дворец находится в замешательстве.

Недавно Елизавете II подарили двух корги, чтобы они помогли справиться с переживаниями, появившимися на фоне госпитализации принца Филиппа и откровенного интервью ее внука принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Маркл и Гарри пролили свет на специфику британской монархии. Стало ясно, что правительство находится в сговоре с прессой, а СМИ манипулируют общественным мнением. Интервью супружеской пары она назвала «обрушением декораций».