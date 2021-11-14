Елизавета II отказалась от участия в Дне поминовения из-за растяжения спины

Британская королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в возложении цветов к памятнику погибшим воинам в центре Лондона. Как сообщил Букингемский дворец, она потянула спину.

«Королева из-за того, что потянула спину, с огромным сожалением приняла этим утром решение, что она не сможет принять участие в церемонии по случаю Дня повиновения в это воскресенье у Кенотафа», — приводит ТАСС текст сообщения канцелярии королевы.

Елизавета II собиралась 14 ноября вместе с премьером Борисом Джонсоном возложить цветы к Кенотафу в центре Лондона — символическому надгробному памятнику британцам, которые погибли в войнах.

Королева не появляется на публике с 19 октября. Тогда 95-летняя Елизавета вышла в свет на приеме по случаю Глобального инвестиционного саммита, который прошел в Великобритании. После этого она отменила поездку в Северную Ирландию и отправилась в больницу на обследование. Впервые за много лет она задержалась в клинике на ночь. Врачи рекомендовали пожилой королеве побольше отдыхать и воздержаться от активной деятельности.