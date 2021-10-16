Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя, сообщила британская газета The Telegraph. На такой шаг Елизавета II пошла по рекомендациям врачей.

Как отмечается, Королева Великобритании рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей пребывания на троне. Он состоится 6 февраля 2022 года.

При этом уточняется, что рекомендации медиков никак не связаны с каким-либо заболеванием, а даны в «в целях предосторожности». По словам источника издания, это решение было ее личным выбором.

«Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», — отмечается в материале.

Елизавета II могла в редких случаях выпить рюмку по вечерам и сухой мартини перед обедом. А вот к шампанскому и вину королева равнодушна. Исключение составляют разве что некоторые сорта вин.

Букингемский дворец пока никак не прокомментировал нынешнее состояние здоровья британской королевы.

Члены британской королевской семьи могут приехать в Крым, их радушно встретят и покажут все красоты полуострова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, отношение к Крыму в мире начало меняться.