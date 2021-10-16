Елизавета II отказалась от алкоголя по рекомендациям врачей — The Telegraph
The Telegraph: королева Великобритании Елизавета II отказалась от алкоголя по рекомендации врачей
Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя, сообщила британская газета The Telegraph. На такой шаг Елизавета II пошла по рекомендациям врачей.
Как отмечается, Королева Великобритании рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей пребывания на троне. Он состоится 6 февраля 2022 года.
При этом уточняется, что рекомендации медиков никак не связаны с каким-либо заболеванием, а даны в «в целях предосторожности». По словам источника издания, это решение было ее личным выбором.
«Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», — отмечается в материале.
Елизавета II могла в редких случаях выпить рюмку по вечерам и сухой мартини перед обедом. А вот к шампанскому и вину королева равнодушна. Исключение составляют разве что некоторые сорта вин.
Букингемский дворец пока никак не прокомментировал нынешнее состояние здоровья британской королевы.
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