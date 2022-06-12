Елизавета II оказалась на втором месте в списке наиболее долго правящих монархов

Королева Великобритании Елизавета II поднялась на второе место в списке наиболее долго правящих монахов. Об этом этом сообщил телеканал Sky News.

Британская королева находится у престола уже 70 лет и 127 дней, она заняла его в 1953 году. Она опередила бывшего короля Таиланда Пумипона Адульядета, который правил страной с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней.

Лидером списка является король Франции Людовик XIV, который занимал престол на протяжении 72 лет и 110 дней — с 1643 по 1715 год.

Елизавете II принадлежит рекорд по правлению среди женщин. В 2015 году она обошла по этому показателю королеву Викторию, которая царствовала с 1819 по 1901 год.

В начале этого месяца 96-летняя королева отпраздновала свой платиновый юбилей. Власти Великобритании в честь этого четыре дня подряд по всей стране проводили парады, уличные вечеринки и другие мероприятия.