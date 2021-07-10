Королева Великобритании Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту перед финалом чемпионата Европы. Она пожелала всего наилучшего в предстоящем финале Евро-2020, и выразила надежду на то, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от игры на поле.

Обращение было размещено в Instagram-аккаунте национальной команды.

Елизаветы II вспомнила, что присутствовала на финале чемпионата мира в 1966 году и видела победу сборной Англии над Германией.

«Желаю всего наилучшего в завтрашней встрече. Надеюсь, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от вашей игры на поле», — говорится в обращении королевы.

Команды Англии и Италии встретятся в финале чемпионата на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Многие называют сборную Англии фаворитом соревнований как раз из-за проведения игры в Лондоне. Спортсмены получат колоссальную поддержку болельщиков.

Но суперкомпьютер сделал прогноз, согласно которому победят итальянцы.