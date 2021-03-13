Елизавета II назвала Гагарина очаровательным. Видео

Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного онлайн-форума обсудила с учеными последние события в космосе и поделилась воспоминаниями о встрече с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. Он побывал в Великобритании в июле 1961 года, и даже по просьбе королевы сфотографировался с ней на память.

Запись видео-конференции распространила пресс-служба Букингемского дворца.

Британский ученый-космолог, почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок призналась, что она выбрала эту профессию потому, что родилась 9 марта, в один день с советским космонавтом. Она попросила Ее Величество рассказать, каким он был?

«Русским, он не говорил по-английски», — пошутила королева.

Елизавета призналась, что Гагарин был очарователен. Конечно, особенно очаровательным его делал то факт, что он оказался в космосе первым. Королева отметила, что страшно быть первопроходцем, не зная, чем все закончится.

«Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», — сказала королева.

Космонавт-испытатель Елена Серова заявила, что Гагарин был очень открытым, добрым, порядочным человеком со всеми плюсами, большим специалистом.