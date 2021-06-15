Елизавета II назвала 2 причины для отказа от королевских полномочий

Британская королева Елизавета II обозначила две причины, по которым она могла бы отречься от престола. Об этом сообщили «Известия».

Биограф Мэтью Деннисон рассказал, что Елизавета II обсуждала со своей кузиной Маргарет Роудс возможные причины отказа от королевских полномочий. Она призналась, что оставит престол лишь в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

«Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она будет оставаться нашей королевой как можно дольше», — цитирует историка Хьюго Викерса «Газета.ru».