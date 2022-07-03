The Sunday Times предположила, что королева Великобритании Елизавета II передала наследнику, принцу Чарльзу, часть официальных обязанностей монарха. Такой вывод связан с первым более чем за 10 лет изменением перечня обязанностей, который публикует Букингемский дворец.

Если раньше документ включал подробный перечень из 13 пунктов, в том числе формальное назначение премьера, участие в открытии новых сессий парламента, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств, то теперь в списке указывается лишь то, что у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». При этом источник издания во дворце сообщил, что речь идет о «незначительном обновлении».

Принц Чарльз уже сейчас иногда заменяет 96-летнюю королеву на официальных мероприятиях. В мае 73-летний наследник впервые выступил от лица королевы с тронной речью на открытии парламентской сессии.

Елизавета II занимает второе место в списке наиболее долго правящих монархов.