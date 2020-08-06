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    06 августа 2020, 15:24

    Елизавета II холодно поздравила Маркл с Днем рождения

    Алена Макаренко

    Королева Великобритании Елизавета II поздравила Меган Маркл с Днем рождения. Теперь поклонники герцогини Сассекской опасаются, что та подаст в суд за такие «пожелания» с праздником. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Маркл встретила 39-летие 4 августа. Она отпраздновала День рождения в Санта-Барбаре в кругу друзей. Представители королевской семьи не пришли на вечеринку из-за пандемии коронавируса.

    Это не помешало королеве передать поздравления супруге своего внука, принца Гарри. По слухам, Елизавета II не одобрила решение пары сложить с себя королевские обязанности и переехать в США. Именно поэтому она оставила только сухое официальное поздравление. В ее Instаgrаm появилась архивная совместная фотография с Маркл от 2018 года. Тогда герцогиня Сассекская приехала в Честер вместе с бабушкой своего мужа. Под снимком королева Британии оставила одну фразу: «Поздравляю герцогиню Сассекскую с Днем рождения!».

    Подписчики Маркл сразу же посчитали поздравление слишком сухим и даже обидным. «Надеюсь, Меган не подаст в суд на такие „пожелания“», — написал один из них.

    Новости SMI.FM