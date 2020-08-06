Елизавета II холодно поздравила Маркл с Днем рождения

Маркл встретила 39-летие 4 августа. Она отпраздновала День рождения в Санта-Барбаре в кругу друзей. Представители королевской семьи не пришли на вечеринку из-за пандемии коронавируса.

Это не помешало королеве передать поздравления супруге своего внука, принца Гарри. По слухам, Елизавета II не одобрила решение пары сложить с себя королевские обязанности и переехать в США. Именно поэтому она оставила только сухое официальное поздравление. В ее Instаgrаm появилась архивная совместная фотография с Маркл от 2018 года. Тогда герцогиня Сассекская приехала в Честер вместе с бабушкой своего мужа. Под снимком королева Британии оставила одну фразу: «Поздравляю герцогиню Сассекскую с Днем рождения!».

Подписчики Маркл сразу же посчитали поздравление слишком сухим и даже обидным. «Надеюсь, Меган не подаст в суд на такие „пожелания“», — написал один из них.