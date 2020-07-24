Елизаров станет главой ОТРК «Югра»
Окружную телерадиокомпанию «Югра» возглавит Алексей Елизаров. Правительство округа одобрило его кандидатуру. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Последние три года Елизаров был руководителем издательского дома «Новости Югры». В его состав входят: «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Местное время», интернет-портал «Ugra-news» и еще пять средств массой информации.
«Правительство округа поддерживает предложение о назначении Алексея Елизарова на один год на должность директора окружной телекомпании», — прокомментировала глава региона Наталья Комарова