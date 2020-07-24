Елизаров станет главой ОТРК «Югра»

Последние три года Елизаров был руководителем издательского дома «Новости Югры». В его состав входят: «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Местное время», интернет-портал «Ugra-news» и еще пять средств массой информации.

«Правительство округа поддерживает предложение о назначении Алексея Елизарова на один год на должность директора окружной телекомпании», — прокомментировала глава региона Наталья Комарова