Элиты Гаити заподозрили в связи с убийством президента

Убитый в собственной резиденции президент Гаити Жовенель Моиз был реформатором, а потому стал крайне неудобным именно для элит своей страны. Такое мнение в беседе с «360» выразила политолог и политический обозреватель Наталия Елисеева.

Она рассказала, что Жовенель Моиз сильно отличался от тех политиков, которые занимали пост президента Гаити до него. Он пытался провести в стране реформы, и это не устраивало многих представителей местных элит. На Моиза уже организовывались покушения, и последнее из них стало успешным — группа неизвестных убила политика в ночь на 7 июля. Среди задержанных по этому делу оказалось двое граждан США.

«Он был неудобен как местным элитам, так и, наверное, представителям Америки. Но здесь, я полагаю, вопрос именно в том, насколько он был неудобен местным элитам» — сказала Елисеева.

По другой версии, убийство связано с торговлей наркотиками и разборками между организованной преступностью.

Президент Гаити получил смертельное ранение в ночь на среду. По предварительным данным, на резиденцию правителя напали 28 человек. Ранена и супруга Жовенеля Моиза, Мартин Моиз — сейчас она в больнице, ее состояние оценивается как критическое. На данный момент правоохранительные органы Гаити задержали 17 предполагаемых преступников. Среди них есть граждане Колумбии и США.

Министр обороны Колумбии Диего Молано уже сообщил, что, судя по имеющимся данным, нападавшие колумбийцы — это отставные военные. Молано пообещал принять активное участие в расследовании, которое проводит полиция Гаити.