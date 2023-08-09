Мир 09 августа 2023, 12:59 Элитную недвижимость дочери экс-президента Узбекистана в Лондоне и графстве Суррей конфисковали SFO конфисковало недвижимость Гульнары Каримовой в Великобритании за 20 млн фунтов РИА «Новости»

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Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову заподозрили в Великобритании в коррупции. Решением суда Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) конфисковало ее квартиры и дом, сообщил ТАСС.

«Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность», — объявили в ведомстве.

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Управление возбудило уголовное дело и конфисковало элитное жилье Гульнары Каримовой стоимостью более 20 миллионов фунтов (почти 2,5 миллиарда рублей), а именно две квартиры в Лондоне и один дом в графстве Суррей. По версии борцов с коррупцией, дочь Ислама Каримова с 2004 по 2012 год получила взятки на сотни миллионов долларов от телекоммуникационных компаний за помощь в выходе на рынок Узбекистана.

Гульнара Каримова занимала посты официального представителя Узбекистана при ООН и посла в Испании. RT сообщил, что в 2017 году на родине ее приговорили к пяти годам ограничения свободы за уклонение от налогов, вымогательство, участие в преступной группировке и другие преступления. По информации «Известий», в 2020 году она отбывала наказание в женской колонии на территории Ташкентской области.