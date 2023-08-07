Мир 07 августа 2023, 00:31 Элитному спецназу ВСУ предрекли разгром и отступление Обозреватель Forbes Экс: Россия измотает элитный спецназ ВСУ и прорвет фронт в ДНР РИА «Новости»

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Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, это позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев.

Экс указал на то, что одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты ВСУ сопряжено со значительным риском. Он пояснил, что ни одно подразделение не может сражаться вечно, не прерываясь на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Как отметил Экс, в конечном счете морским пехотинцам ВСУ придется отступить от линии соприкосновения.

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«И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями», — написал обозреватель.

Это, как добавил Экс, позволит российским силам контратаковать и пробить оборону ВСУ.

Приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожском направлении приведет к ликвидации вооруженных сил страны, уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что российские бойцы выстроили несколько мощных укрепрайонов, о которых разбиваются бригады ВСУ.