Мир 06 июля 2023, 07:22 Элитное мясо Буданова. Пленный боевик ВСУ дал характеристику своему подразделению Пленный из «Кракена» назвал свое подразделение «элитным мясом» главы ГУР Украины Сайт президента Украины

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Попавший в российский плен член националистического подразделения «Кракен»* Андрей Приходько сообщил, что его отряд называли «элитным мясом» главы ГУР Украины Кирилл Буданов. Об этом слова привело РИА «Новости».

«По факту подразделение стало штурмовым, хотя должно быть диверсионно-разведывательным. Внутри у нас самих ходило такое название — „элитное мясо Буданова“, — сказал он.

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Приходько отметил, что на самом деле это обычное воинское подразделение, командование которого огромное внимание уделяет самопиару.

«Нам выдавали камеры Go Pro, видео выкладывали, если операция шла успешно. На картинке все красиво одеты, все тактически, очень красиво. Подается все таким образом, будто прямо элита, хотя обычное подразделение по факту», — добавил пленный боец.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены