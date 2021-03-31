Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе должна проходить на общих для всех производителей условиях. Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца по итогам трехсторонних переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон и Меркель, как указано в заявлении, подняли в беседе с Путиным тему санитарной обстановки, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в области вакцин. В частности, они обговорили положение дел с продвижением рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Рассмотрение должно происходить на основе тех же норм, которые EMA использует в отношении каждой вакцины», — приводит ТАСС вдержку из заявления администрации французского лидера.

В начале марта ЕМА сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V». Вакцина, по прогнозам представителя регулятора, может быть зарегистрирована до конца мая.

Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном 30 марта. Помимо вопросов регистрации, возможных поставок и совместного производства «Спутник V» в странах Евросоюза, лидеры трех стран обсудили Донбасс. Российский лидер подчеркнул, что киевские власти должны выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.