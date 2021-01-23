Елисейский дворец связался с семьей жестоко избитого подростка в Париже
Об этом сообщил телеканал BFM. Он не процитировал подробности разговора, но отметил, что представитель Елисейского дворца выразил поддержку матери пострадавшего школьника. Известно, что некоторое время назад семья подростка переехала в Париж из Украины.
На школьника напали 15 января — в это время подросток встретился со своими друзьями возле торгового центра в районе Богренель. Когда к ним подошла компания агрессивно настроенных людей, подростки бросились бежать, однако один из них поскользнулся и не успел подняться на ноги. По записям с камер видеонаблюдения видно, что его избивали 10 человек.
В результате 15-летний подросток получил переломы черепа, ребер и рук. Его госпитализировали, сейчас он до сих пор находится в больнице Некер. Врачи боролись за его жизнь, проведя операцию, которая длилась шесть часов. Мать пострадавшего рассказала, что он пришел в себя только 22 января, и сейчас уже пытается общаться с родными.
Прокуратура возбудила дело по факту «целенаправленного покушения на убийство». Сейчас правоохранители пытаются установить ответственных в нападении и выяснить их мотивы.