Елисейский дворец связался с семьей жестоко избитого подростка в Париже

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона связалась с родственниками 15-летнего подростка, который стал жертвой хулиганов в Париже. Школьник серьезно пострадал после нападения группы людей, вооруженных бейсбольной битой и гаечным ключом.

Об этом сообщил телеканал BFM. Он не процитировал подробности разговора, но отметил, что представитель Елисейского дворца выразил поддержку матери пострадавшего школьника. Известно, что некоторое время назад семья подростка переехала в Париж из Украины.

На школьника напали 15 января — в это время подросток встретился со своими друзьями возле торгового центра в районе Богренель. Когда к ним подошла компания агрессивно настроенных людей, подростки бросились бежать, однако один из них поскользнулся и не успел подняться на ноги. По записям с камер видеонаблюдения видно, что его избивали 10 человек.

В результате 15-летний подросток получил переломы черепа, ребер и рук. Его госпитализировали, сейчас он до сих пор находится в больнице Некер. Врачи боролись за его жизнь, проведя операцию, которая длилась шесть часов. Мать пострадавшего рассказала, что он пришел в себя только 22 января, и сейчас уже пытается общаться с родными.

Прокуратура возбудила дело по факту «целенаправленного покушения на убийство». Сейчас правоохранители пытаются установить ответственных в нападении и выяснить их мотивы.