Элис Купер объяснил, почему не верит в жестокость Джонни Деппа

Рок-звезда Элис Купер, который выступает вместе с Джонни Деппов в группе Hollywood Vampires, встал на защиту своего приятеля после обвинений в насилии. Купер не поверил в историю с бывшей женой актера Эмбер Херд и назвал Деппа самым безобидным человеком

«Джонни — один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Он самый безобидный человек из всех, кого я знаю, поэтому я не куплюсь на всякие истории. Я знаю его, да и все, кто с ним знаком, со мной согласятся», — приводит Page Six слова музыканта.

Купер добавил, что Деппа, по его мнению, нагло оклеветали. Весной 2016 года Херд начала бракоразводный процесс и обвинила Деппа в насилии. Она предоставила суду фото со следами побоев, которые ей якобы нанес актер. После этого Депп лишился работы: студия Wanrer Bros. разорвала с ним контракт и отстранила от съемок во франшизе «Фантастические твари»

В конце апреля Джонни Депп вышел на видеосвязь с ведущим вечернего шоу на Первом канале Иваном Ургантом. В разговоре обсудили музыку, кино и поэзию Владимира Маяковского.