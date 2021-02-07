СБУ начала проверку заявлений журналиста Елены Березовской

Собеседник агентства заявил, что информация по Березовской отрабатывается. В ближайшее время ее высказываниям и действиям дадут правовуюу оценку. Результаты проверки опубликуют отдельно.

В ходе интервью Березовская задала Медведчуку следующий вопрос: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?».

Сама Елена Березовская в беседе с РИА «Новости» заявила, что в курсе начавшейся в отношении нее проверки украинских спецслужб.

«Насколько я понимаю, может быть даже будет возбуждено уголовное дело», — подчеркнула она.

Елена Березовская долгое время работала в сетевом украинском издании Obozrevatel. В 2013 году она переехала в Россию, где заняла должность главного редактора сайта «Украина.ру». В 2016 году она ушла с этого поста.

Это не первые попытки введения цензуры на государственном уровне со стороны властей Украины. На этой неделе президент Владимир Зеленский с подачи Совета национальной безопасности и обороны ввел санкции против украинских телеканалов, принадлежащих однопартийцу Виктора Медведчука, члену фракции Рады «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тарасу Козаку.

Президент Украины своим указом на пять лет запретил эфирное вещание телеканалам ZIK, News One и «112 Украина». По словам Зеленского, редакции этих телеканалов пропагандировали антиукраинские идеи.

Решение президента привело к активизации групп радикальных националистов. Сначала они устроили беспорядки с полицией при попытке штурма редакции телеканала «Наш», а после вышли с митингом с требованием закрыть сразу два телеканала: «Наш» и «Интер».