Мир 05 мая 2023, 13:58 Украина заявила, что в стране нет религиозных гонений Глава госслужбы по этнополитике Еленский отрицал религиозные гонения на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Киеве отрицают, что в стране есть гонения по религиозному признаку. Об этом сообщил глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, написало РИА «Новости».

«Все, что государство требует от церкви Московского патриархата (так на Украине называют каноническую УПЦ — прим. ред.) — это разорвать связь», — заявил он.

Реклама

Еленский добавил, что на Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, имеющим центры «в стране, которая совершает агрессию против Украины».

Информационное агентство отметило, что за последний год киевские власти организовали масштабнейшую волну гонений на УПЦ, указывая на связь с Россией. Ранее РФ призвала осудить притеснение прав верующих на Украине. Страна призвала руководство ОБСЕ принять меры.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что гонения Украины на УПЦ вышли на новый уровень. Власти начали переходить к попыткам полного уничтожения. В селе Милиево Черновицкой области неизвестные подожгли храм преподобного Иова Почаевского. В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией. Киево-Печерскую лавру — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси — захотели превратить в больницу для военных.

Раскольническая ПЦУ также планирует провести календарную реформу и перенести празднование Рождества.