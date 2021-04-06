Украинские СМИ сообщили, что жена президента республики Елена Зеленская своим элегантным белоснежным костюмом затмила наряд второй супруги третьего эмира катара шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед. Образ был дополнен светлой рубашкой, бежевыми лодочками и черной защитной маской.

Об укороченном пиджаке и длинной юбке жены президента Украины в превосходной форме высказалось издание «ГлавРед». Сама Зеленская в Instagram сообщила, что обсудила с шейхой, 26-лет возглавляющей Катарский фонд образования, науки и общественного развития, инициативы, связанные с культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи. Елена Зеленская подчеркнула, что проекты шейхи Мозы направлены на модернизацию здравоохранения в глобальном измерении.

«Я убеждена, что Украина заинтересована и готова принимать активное участие в этих глобальных инициативах, которые все больше вызывают широкий международный интерес», — написала первая леди Украины. По ее мнению, «мягкую силу» можно использовать для решения многих актуальных вопросов.

Елена Зеленская также сообщила, что в Национальном музее Катара вскоре появится первый украиноязычный аудиогид.

Во время визита в Катар ее муж президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифой Аль Тани. Офис президента сообщил, что обсуждались приоритетные направления сотрудничества двух стран в разных сферах. От торгово-экономической до военно-технической.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о квартире на полуострове, принадлежащей Елене Зеленской. Она регулярно оплачивает коммунальные услуги, задолженностей у нее нет. Квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу полуострова Зеленская купила еще когда Крым принадлежал Украине.