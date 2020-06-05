«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность», — цитируют политика «Известия».

По его мнению, со стороны немецкого правительства безответственно допускать подобное. Он пояснил, что руководству ФРГ необходимо обдумать встречные меры вплоть до санкций.