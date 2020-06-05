«Элементы экономической войны». Депутат Бундестага — о мерах США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре призвал Берлин ответить санкциями на новые действия США против «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность», — цитируют политика «Известия».
По его мнению, со стороны немецкого правительства безответственно допускать подобное. Он пояснил, что руководству ФРГ необходимо обдумать встречные меры вплоть до санкций.