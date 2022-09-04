Мир 04 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Электроснабжение восстановили в Мелитополе Власти Запорожской области сообщили о восстановлении электроснабжения в Мелитополе Pxhere.com

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Электроснабжение полностью восстановили в Мелитополе, постепенно его восстанавливают в районах Запорожской области. Об этом рассказал представитель администрации области Владимир Рогов.

«В Мелитополе электроснабжение восстановлено полностью. Постепенно его восстанавливают в районах, которые были обесточены», — сообщил Рогов в комментарии РИА «Новости».

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Ранее власти региона сообщили о том, что Мелитополь, а также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения.

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Энергетики оперативно приступили к работам по восстановлению электроснабжения, также им предстоит выяснить все причины произошедшего.

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