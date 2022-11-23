Мир 23 ноября 2022, 23:28 Электроснабжение восстановили почти во всех населенных пунктах Молдавии Вице-премьер Молдавии Спыну: электричество восстановлено почти во всех населенных пунктах Pxhere

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После аварийного отключения электроснабжение восстановили почти во всех населенных пунктах Молдавии. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в Telegram-канале.

«К электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy», — сказал он.

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По его словам, в ближайшие часы всех потребителей подключат к электроснабжению.

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Днем 23 ноября Спыну сообщил, что некоторые районы Молдавии и Приднестровья остались без электричества после ракетных ударов по Украине. После этого МИД республики вызвал российского посла в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы выразить протест. К вечеру подачу электроэнергии в некоторых городах Молдавии и Приднестровья восстановили.

Президент республики Майя Санду заявила, что Россия оставила страну без света.