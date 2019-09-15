Электронные сигареты с разными вкусами исчезнут из Нью-Йорка

Последняя затяжка. Почему умирают вейперы? Подробнее

«Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками», — заявил он.

Теперь полиции и местному минздраву поручили пристальнее следить за продавцами, которые продают сигареты несовершеннолетним. Кроме того, исполнительная власть Нью-Йорка намерена продвигать законопроект по борьбе с маркетингом сигарет среди молодежи.

Через несколько месяцев власти США запретят продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов. Об этом рассказал глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.

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Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) Америки представил статистику, которая говорит о вспышке легочных и респираторных заболеваний у любителей вейпинга. Уже пять человек погибли. Симптомы у всех зафиксировали одни и те же: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса.

Предположительно, вейперы заболели из-за масла с витамином Е. Специалисты из FDA нашли это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие. Сам по себе витамин полезен, но в газообразном состоянии способен составлять новые не всегда безобидные соединения.

Президент США Дональд Трамп пообещал «расправиться» с вейперами и рассказал о подготовке «очень жестких» рекомендаций по распространению электронных сигарет.