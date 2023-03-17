Мир 17 марта 2023, 18:52 Электронную компонентную базу поставят в Россию из Белоруссии Лукашенко анонсировал начало поставок критически важной электронной компонентной базы в РФ РИА «Новости»

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Предприятия из Белоруссии запустили поставки критически важной электронной компонентной базы в Россию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

Он выступил с этим анонсом во время посещения в пятницу научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар». На площадке этой организации проходит обсуждение перспектив развития микроэлектроники.

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По словам Лукашенко, представители России и Белоруссии согласовали список с российской критически важной компонентной базы. Ее будут производить на предприятиях республики. Также он сказал, что представители обеих стран уже разработали дорожную карту по ее освоению.

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«Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять», — сказал Лукашенко.

Также он сообщил, что уже подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. С его помощью граждане обеих стран смогут проводить совместные опытно-конструкторские работы. Также соглашение позволит понизить зависимость потребителей из РФ и Белоруссии от импортных поставок.