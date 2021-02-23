США думают над созданием электронного доллара

ФРС США рассматривает возможность создания электронного доллара. При этом система ищет путь, который позволит создать валюту без негативных последствий для банковской системы.

Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во время своего выступления в банковском комитете сената.

«Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки… Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — отметил он. Его слова процитировало РИА «Новости».

Пауэлл подчеркнул, что ФРС планирует решать технические вопросы, которые связаны с этой проблемой, а также широко консультироваться с общественностью о том, целесообразно ли вообще вводить доллар в виде электронной валюты. По словам Пауэлла, доллар является мировой резервной валютой, поэтому США несут ответственность за то, чтобы сделать все верно. Он подчеркнул, что в этом вопросе не обязательно быть первыми, главное — не допустить ошибок.

Он отметил, что при создании электронного доллара необходимо избежать создания чего-то, что сможет дистабилизировать ситуацию или спровоцировать отток денег из банков. Несмотря на все сложности, глава ФРС назвал этот проект высокоприоритетным.