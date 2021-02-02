Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. По его словам, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков.

В беседе с РИА «Новости» Волынкин подчеркнул, что на сегодня на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для жителей еще 60 иностранных государств. Таким образом, по его словам, ожидается, что после снятия ранее установленных правительством России ограничений на въезд в страну граждане уже 112 государств получат возможность въезжать в РФ без оформления бумажной визы.

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем», — заметил Волынкин.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Но из-за сложной эпидемической обстановки в мире, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения российского правительства.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов признался, что РФ надеется на улучшение отношений с Евросоюзом после визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву. Его визит намечен на 4–6 февраля. По словам Чижова, отношения России с ЕС не находится «в глубокой заморозке», поскольку между сторонами продолжаются контракты.