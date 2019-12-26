Британские дипломаты пересядут на электромобили. Экологическая революция пришла в страну, но это не победа

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«Западную Европу охватила революционная волна темы экологии. Главные новости постоянно на эту тему. Через выступления политиков, статьи людям вдалбливают в голову, что пора менять образ жизни, что прекрасная жизнь, когда можно было летать куда хочешь, ездить на быстрых машинах, есть мясо вдоволь и наслаждаться жизнью, проходит. Эпоха проходит», — заявил Александр Рар.

Экология — это спасательный круг для старой либеральной системы, считает собеседник «360». При этом он отметил, что простым переход в сторону всего «зеленого» не будет. Во Франции и Германии уже были протесты. Так, фермеры на главной площади Берлина высказывались против экологических новшеств. Ведь при введении нового приходится останавливать часть старой промышленности.

«Протестов будет очень много. На самом деле не знаю, кто выиграет. Либо экологический прогресс саботируют, либо все-таки ЕС насильственно это пробьет. Вопрос пока открытый. Начинается новая революционная эпоха. Сейчас эта волна докатилась до Великобритании», — заключил Рар.

Всего электрические кроссоверы британского производителя направят в 30 дипломатических представительств королевства, в том числе и в Москву. Для комфортного обслуживания новинок оборудуют пункты быстрой зарядки, а на крышах диппредставительств установят солнечные батареи.

«Я хочу, чтобы мы стали самой „зеленой“ дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели», — заявил заместитель главы МИД Саймон Макдональд. Ранее «360» писал, что журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года. Редакция отметила, что она набралась смелости высказать властям все о климатических проблемах и стала иконой поколения.