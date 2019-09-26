Электрокар Tesla полицейских разрядился во время погони в Калифорнии

Полицейские преследовали машину преступника на электромобиле Tesla Model S. Спустя некоторое время патрульный сообщил диспетчеру, что заряд аккумуляторов остался всего на 10 километров.

На перехват преступника направили других полицейских, находившихся поблизости. Однако злоумышленнику удалось скрыться.

В полиции Фримонта пояснили, что технических проблем у Tesla Model S не нашли. Аккумулятор сел по вине другого патрульного, забывшего поставить электрокар на подзарядку.