Президент Литвы назвал неприличной покупку электроэнергии с БелАЭС

Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце не соблюдает требования плана, разработанного по итогам стресс-тестов. В связи с этим неприлично говорить о покупке электроэнергии с этой станции, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам литовского лидера, культура эксплуатации Белорусской АЭС находится ниже всякого уровня.

«Совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или, тем более, о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично», — отметил Науседа в интервью телеканалу TV3.

Согласно информации пресс-службы президента, главы балтийских стран сошлись во мнении о необходимости более тесного межведомственного сотрудничества. Такая работа поможет найти эффективные пути предотвращения поступления электроэнергии на рынок Балтии. Кроме того, речь идет о возможности быстрее синхронизовать работу электросетей с континентальной Европой.

Стресс-тесты проводились на БелАЭС в 2016–2018 годах. Белоруссия применила методологию ЕС, после чего был разработан Национальный план действий.