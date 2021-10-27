Украина возобновит подачу электроэнергии из Белоруссии

Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Решение было принято по результатам аукциона, который провели 27 октября.

Результаты аукциона опубликовали на сайте энергетической компании «Укрэнерго». Согласно им, госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных мегаватт мощностей. Еще 15 мегаватт удалось приобрести ООО «Электро Комьюнити». Электроэнергию приобрели для импорта из Белоруссии. Подача мощностей будет проходить в ноябре.

Ранее украинское Минэнерго заявляло, что страна не будет возобновлять поставки электроэнергии из России и Белоруссии. В министерстве утверждали, что на Украине достаточно запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона. Также у производителей электроэнергии есть необходимые средства для закупки угля.

При этом позже ведомство уточнило, что запасов угля хватит только на пять-шесть дней работы. Речь шла о запасах на из трех тепловых электростанций госкомпании «Центрэнерго».

В конце сентября украинский регулятор запретил импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Ограничения будут действовать до 1 ноября.