Электрики в США обесточили город ради спасения медвежонка

Сотрудники электрокомпании в американском штате Аризона обесточили целый город ради спасения медвежонка. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Хищник забрался на опору ЛЭП в районе города Уилкокс и застрял, поэтому электрикам пришлось обесточить сеть.

Специалисты не вызывали ветеринаров. При этом они не знали, как справиться с косолапым. Тогда электрики решили потыкать его палкой. В ответ медвежонок начал огрызаться, но потом самостоятельно выбрался из проводов и слез со столба.

Ранее оперативные службы начали искать в Мытищах бурого медведя, который прибежал в городской округ не пойми откуда. Накануне распространилась информация, что хищник сбежал из частного гольф-клуба в ночь на 8 июня. Однако там заявили, что у них нет никакого зоопарка. Также бытует версия, что животное вышло из леса. Местных жителей призвали быть осторожными.