Электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку в Австрии

В Австрии электричка со школьниками упала в реку. По предварительным данным, пострадали 17 человек. ЧП произошло в федеральной земле Зальцбург.

О происшествии сообщил ТАСС со ссылкой на главу региональной спасательной операции Красного Креста Антона Шильхера.

По его данным, один из вагонов электрички упал в реку Мура. Всего в поезде ехали 54 школьника. У 17 ребят выявили легкие травмы. Спасатель уточнил, что все пассажиры поезда были гражданами Австрии.

Похожий инцидент произошел летом 2018 года на железной дороге между городами Санкт-Пельтен и Мариацелль. Тогда с рельсов сошли два вагона поезда, в котором находились примерно 80 человек. Среди них тоже было много школьников. Тогда три человека получили серьезные травмы, сообщало местное издание Volksblatt.