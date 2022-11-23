Мир 23 ноября 2022, 13:29 Электричество в Австрии подорожало в 4 раза Heute: пенсионеры в Австрии тратят все деньги на подорожавшее на 401% электричество РИА «Новости»

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Австрийские пенсионеры тратят все выплаты и накопления на оплату услуг ЖКХ. Одно только электричество подорожало на 401%. Сайт Heute рассказал, что у пожилых людей не остается денег на еду.

В редакцию написала пара из города Линц. Два пенсионера живут в коммунальной квартире площадью 68 квадратных метров и получают минимальную пенсию. Поставщик электроэнергии прислал им уведомление о том, что в следующем месяце увеличит тариф на 401%.

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Австрийцы возмутились: у них не хватит денег на еду. Они уже платят за электричество около 105 евро и не готовы тратить в четыре раза больше. Пенсионеры надеются, что в ближайшие недели или месяцы ситуация изменится в лучшую сторону, и ждут очередного счета.

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Автор статьи показал на их примере, как подорожала жизнь в Австрии. По его словам, ЖКХ — не единственная отрасль, которую затронула инфляция. Выросли цены на топливо и продукты.

В сентябре тысячи жителей Вены вышли на митинги против инфляции и антироссийских санкций, напомнил RT. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен посочувствовал протестующим и пообещал разработать меры соцзащиты.