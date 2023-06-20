Мир 20 июня 2023, 09:04 Электричество пропало в нескольких районах Киева Klymenko Time: в нескольких районах Киева пропал свет РИА «Новости»

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Утром 20 июня во многих районах Киева не было света, сообщило издание Klymenko Time. По данным ресурса, электротранспорт также остановил работу в украинской столице.

Минувшей ночью в Киеве прозвучали несколько взрывов. Сигналы воздушной тревоги звучали в городе более 3,5 часа.

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В Киевской городской администрации позже отчитались о повреждениях внешних коммуникаций. Из-за них на станциях метро временно прекратили работать терминалы самообслуживания.

По информации ДТЭК, причиной отключения электричества в Киеве стала авария на подстанции. В компании обратили внимание, что в дома жителей уже вернули свет.

Воздушную тревогу в ночь на 20 июня включали не только в Киеве и Киевской области. Сигналы слышали, в частности, и в Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.