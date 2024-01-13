Мир 13 января 2024, 08:41 Электричество отключили в больнице «Аль-Акса» сектора Газа — СМИ Al Jazeera: больница «Аль-Акса» в Газе осталась без света из-за нехватки топлива IMAGO/Ali Hamad apaimages/globallookpress

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Больница «Аль-Акса» в секторе Газа осталась без электричества из-за нехватки топлива. Как сообщил телеканал Al Jazeera, врачам приходится работать с фонариками.

Оборудование в отделениях интенсивной терапии, где лежат дети, работает на вспомогательном питании. Если оно отключится, пациенты могут погибнуть, рассказал один из врачей телеканалу. Ситуация внутри больницы — отчаянная.

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Позже Al Jazeera передал, что по сообщениям местных СМИ, оккупанты бомбят район больницы мучеников «Аль-Аксы».

«На рассвете израильская оккупационная армия нанесла воздушные удары и артиллерийский обстрел окрестностей больницы „Аль-Акса“ в центральной части сектора Газа», — сообщил канал.

Также палестинское общество Красного Полумесяца опубликовало сцены лечения раненых в результате взрыва из больницы «Аль-Амаль» к югу от сектора Газа. Несмотря на нехватку медикаментов и топлива, необходимого для работы электрогенератора, больница продолжает оказывать медицинские услуги пострадавшим.

Ранее в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания дела о геноциде в секторе Газа. Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай назвала палестинский анклав местом смерти и отчаяния.