30 марта 2024, 05:38
Электричество и вода пропали в некоторых районах Одессы
В Одессе частично пропали электричество и вода на фоне атаки БПЛА
В некоторых районах Одессы пропали свет и вода, в области работают силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Думская».
«В некоторых районах города пропал свет. У некоторых также пропала вода», – уточнил канал.
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До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога, но сейчас ее уже отменили.
Недавно иностранные посольства в Киеве обратились к своим гражданам, призывая их покинуть Одесскую и Харьковскую области. Причина — расшатывание фронта.
В частности, посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Украину через пограничные переходы с Польшей и Молдовой.
Ранее Минобороны России сообщило об атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по энергетическим объектам и системам ПВО Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Все цели были поражены.
Кроме того, российские военные полностью разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, ударив по ней 22 марта. В результате атаки были разрушены блоки станции и вспомогательное оборудование.
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